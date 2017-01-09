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https://sport.mail.ru/news/tennis/28365989/
9 января 2017, 13:43 | Теннис | УНИАН

Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге лучших теннисисток мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA. Увеличить
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В рейтинге WTA по состоянию на 9 января 2017 года первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, таким образом обновив национальный рекорд в этом престижном мировом рейтинге.

Еще одна украинка Леся Цуренко в обновленном рейтинге потеряла 4 позиции и опустилась на 61 место с 1003 очками, в то время как Катерина Бондаренко сохранила 68 строчку, имея в своем активе 883 очка.

А вот Катерина Козлова сумела попасть в 100 лучших теннисисток мира — поднявшись на 3 строчки, она оказалась на 98 месте в рейтинге WTA с 654 очками.

В первой тройке лучших теннисисток мира без изменений: немка Анжелика Кербер на первой строчке с 8875 очками, американка Серена Уильямс на второй с 7080, полячка Агнешка Радванська на третьей с 5420.

Как сообщал УНИАН, украинская теннисистка Элина Свитолина намерена в 2017 году попасть в десятку лучших теннисисток мира. Таким образом, она еще на шаг приблизилась к поставленной цели.

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