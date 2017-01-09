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https://sport.mail.ru/news/tennis/28365968/
9 января 2017, 13:40 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Гаврилова обыграла Донну Векич на старте турнира в Сиднее

25-я ракетка мира, австралийка Дарья Гаврилова, нанесла поражение хорватке Донне Векич, занимающей 97-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (1) в первом круге турнира в Сиднее.

25-я ракетка мира австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> нанесла поражение хорватке Донне <span class=error>Векич</span> занимающей 97-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 7/6 (1) в первом круге турнира в Сиднее. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время 22-летняя Гаврилова сделала шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 20-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.
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