Дарья Гаврилова обыграла Донну Векич на старте турнира в Сиднее

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Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время 22-летняя Гаврилова сделала шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 20-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.