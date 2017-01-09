Дарья Гаврилова обыграла Донну Векич на старте турнира в Сиднее
25-я ракетка мира, австралийка Дарья Гаврилова, нанесла поражение хорватке Донне Векич, занимающей 97-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (1) в первом круге турнира в Сиднее.
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Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время 22-летняя Гаврилова сделала шесть эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два
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