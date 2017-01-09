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https://sport.mail.ru/news/tennis/28365766/
9 января 2017, 13:30 | Теннис | GoTennis.ru

Франческа Скьявоне: Это мой последний год в теннисе

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне сообщила, что завершит спортивную карьеру по окончании 2017 года.

Итальянская теннисистка <span class=error>Франческа</span> Скьявоне сообщила что завершит спортивную карьеру по окончании 2017 года. Увеличить
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«Это мой последний год в теннисе, поэтому я огорчена тем, что не смогла продемонстрировать свою лучшую игру. В этом году я намерена показать всё то, чему научилась за 19 лет в Туре.

Пока не могу точно сказать, чем буду заниматься после завершения карьеры, но у меня уже есть некоторые планы, — приводит слова Скьявоне SBS.
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