Франческа Скьявоне: Это мой последний год в теннисе

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«Это мой последний год в теннисе, поэтому я огорчена тем, что не смогла продемонстрировать свою лучшую игру. В этом году я намерена показать всё то, чему научилась за 19 лет в Туре.

Пока не могу точно сказать, чем буду заниматься после завершения карьеры, но у меня уже есть некоторые планы, — приводит слова Скьявоне SBS.