Дастин Браун стал участником второго круга соревнований в Окленде
70-я ракетка мира, немец Дастин Браун, в трёх сетах сломил сопротивление американца Майкла Ммо, занимающего 195-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 3/6, 6/4 на старте турнира в Окленде.
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За 1 час 58 минут, которые длилась встреча, 32-летний Браун 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка, а его 18-летний оппонент выполнил 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три
Во втором круге соревнований ASB Classic Браун померится силами либо с французом Адрианом Маннарино, либо с киприотом Маркосом Багдатисом.
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