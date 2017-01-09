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https://sport.mail.ru/news/tennis/28365515/
9 января 2017, 13:13 | Теннис | GoTennis.ru

Дастин Браун стал участником второго круга соревнований в Окленде

70-я ракетка мира, немец Дастин Браун, в трёх сетах сломил сопротивление американца Майкла Ммо, занимающего 195-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 3/6, 6/4 на старте турнира в Окленде.

70-я ракетка мира немец <span class=error>Дастин</span> <span class=error>Браун</span> в трёх сетах сломил сопротивление американца Майкла <span class=error>Ммо</span> занимающего 195-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (4) 3/6 6/4 на старте турнира в Окленде. Увеличить
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За 1 час 58 минут, которые длилась встреча, 32-летний Браун 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка, а его 18-летний оппонент выполнил 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований ASB Classic Браун померится силами либо с французом Адрианом Маннарино, либо с киприотом Маркосом Багдатисом.
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