Дастин Браун стал участником второго круга соревнований в Окленде

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За 1 час 58 минут, которые длилась встреча, 32-летний Браун 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка, а его 18-летний оппонент выполнил 11 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований ASB Classic Браун померится силами либо с французом Адрианом Маннарино, либо с киприотом Маркосом Багдатисом.