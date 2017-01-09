Путинцева сыграет с Возняцки во втором круге турнира в Сиднее
Датская теннисистка Каролин Возняцки прошла во второй раунд турнира в Сиднее, обыграв в трёх сетах Монику Пюиг из
Пуэрто-Рико, — 6/3, 2/6, 6/4.
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Поединок продлился 2 часа 10 минут. 19-я ракетка мира, 26-летняя Каролин, реализовала три
В матче за выход в четвертьфинал соревнований Apia International Sydney Возняцки будет противостоять Юлии Путинцевой из Казахстана.
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