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https://sport.mail.ru/news/tennis/28365079/
9 января 2017, 12:56 | Теннис | Р-Спорт

Голландка Кики Бертенс пробилась во второй круг теннисного турнира в Хобарте

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Голландка Кики Бертенс вышла во второй круг теннисного турнира в австралийском Хобарте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Бертенс, являющаяся первой ракеткой соревнований, переиграла в первом круге немку Аннику Бек со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

За выход в ¼ финала турнира Бертенс поспорит с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой.
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