Голландка Кики Бертенс пробилась во второй круг теннисного турнира в Хобарте
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Голландка Кики Бертенс вышла во второй круг теннисного турнира в австралийском Хобарте, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Бертенс, являющаяся первой ракеткой соревнований, переиграла в первом круге немку Аннику Бек со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
За выход в ¼ финала турнира Бертенс поспорит с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой.
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