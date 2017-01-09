Григор Димитров: В мире тенниса происходит очень много изменений
Победитель турнира в Брисбене, болгарин Григор Димитров, рассказал об изменениях, которые в настоящее время происходят в Туре.
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«В последнее время в мире тенниса происходит очень много изменений. Многие игроки прибавляют, молодые теннисисты пытаются заявить о себе. А те, кто занимал лидирующие позиции, начинают слегка замедляться.
Мы все это замечаем, и это нельзя игнорировать. Однако сейчас я больше сосредоточен на себе, поэтому я стараюсь не принимать участия в подобных разговорах и избегать комментариев по этому поводу. Я хочу делать то, что приносит мне счастье, и общаться с людьми так, чтобы быть счастливым, — приводит слова Димитрова издание Tennismash.
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