Григор Димитров: В мире тенниса происходит очень много изменений

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«В последнее время в мире тенниса происходит очень много изменений. Многие игроки прибавляют, молодые теннисисты пытаются заявить о себе. А те, кто занимал лидирующие позиции, начинают слегка замедляться.

Мы все это замечаем, и это нельзя игнорировать. Однако сейчас я больше сосредоточен на себе, поэтому я стараюсь не принимать участия в подобных разговорах и избегать комментариев по этому поводу. Я хочу делать то, что приносит мне счастье, и общаться с людьми так, чтобы быть счастливым, — приводит слова Димитрова издание Tennismash.