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https://sport.mail.ru/news/tennis/28364855/
9 января 2017, 12:22 | Теннис | Sports.kz

Путинцева и Шведова потеряли позиции в рейтинге WTA

Обновился рейтинг женской теннисной ассоциации, сообщает Sports.kz.

Обновился рейтинг женской теннисной ассоциации сообщает Sports.kz. Увеличить
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В первой тройке без изменений: Анжелик Кербер (Германия), Серена Уильямс (США) и Агнешка Радванска (Польша).

Казахстанка Юлия Путинцева потеряла одну строчку и теперь 34-я, а Ярослава Шведова опустилась на четыре позиции вниз, став 41-й.

Рейтинг парного разряда возглавила американка Бетани Маттек-Сандс, а Ярослава осталась 14-й.

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