Путинцева и Шведова потеряли позиции в рейтинге WTA

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В первой тройке без изменений: Анжелик Кербер (Германия), Серена Уильямс (США) и Агнешка Радванска (Польша).



Казахстанка Юлия Путинцева потеряла одну строчку и теперь 34-я, а Ярослава Шведова опустилась на четыре позиции вниз, став 41-й.



Рейтинг парного разряда возглавила американка Бетани Маттек-Сандс, а Ярослава осталась 14-й.