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9 января 2017, 12:07 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович оштрафован за неспортивное поведение на турнире в Дохе

Второй ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу, придётся выплатить штраф в размере 2,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в финале турнира в Дохе. Об этом сообщил журналист The Times Стюарт Фрейзер в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Второй ракетке мира сербу <span class=error>Новаку</span> Джоковичу придётся выплатить штраф в размере 25 тысячи долларов за неспортивное поведение в финале турнира в Дохе. Об этом сообщил журналист The Times <span class=error>Стюарт</span> <span class=error>Фрейзер</span> в своём <span class=error>микроблоге</span> на сервисе Twitter. Увеличить
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Напомним, что после одного из розыгрышей теннисист в порыве эмоций ударил мячом об корт, после чего он отлетел в зрителей на трибунах.
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