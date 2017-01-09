Новак Джокович оштрафован за неспортивное поведение на турнире в Дохе
Второй ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу, придётся выплатить штраф в размере 2,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в финале турнира в Дохе. Об этом сообщил журналист The Times Стюарт Фрейзер в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что после одного из розыгрышей теннисист в порыве эмоций ударил мячом об корт, после чего он отлетел в зрителей на трибунах.
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