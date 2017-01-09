Новак Джокович оштрафован за неспортивное поведение на турнире в Дохе

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Напомним, что после одного из розыгрышей теннисист в порыве эмоций ударил мячом об корт, после чего он отлетел в зрителей на трибунах.