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https://sport.mail.ru/news/tennis/28364436/
9 января 2017, 12:00 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук выиграл стартовый матч на «Челленджере» в Канберре

Российский теннисист Константин Кравчук преодолел барьер первого круга турнира серии «Челленджер» в Канберре (Австралия), победив американца Натана Пашу, — 7/6 (5), 6/3.

Российский теннисист Константин <span class=error>Кравчук</span> преодолел барьер первого круга турнира серии Челленджер в Канберре (Австралия) победив американца <span class=error>Натана</span> Пашу — 7/6 (5) 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 18 минут. 88-я ракетка мира, 31-летний Константин, сделал два брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Паша, занимающий 862-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Кравчук померится силами с победителем игры хозяев кортов Джеймса Фроули и Александара Вукича.
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