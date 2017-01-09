Константин Кравчук выиграл стартовый матч на «Челленджере» в Канберре
Российский теннисист Константин Кравчук преодолел барьер первого круга турнира серии «Челленджер» в Канберре (Австралия), победив американца Натана Пашу, — 7/6 (5), 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок продлился 1 час 18 минут. 88-я ракетка мира, 31-летний Константин, сделал два брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Паша, занимающий 862-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором раунде соревнований Кравчук померится силами с победителем игры хозяев кортов Джеймса Фроули и Александара Вукича.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter