Константин Кравчук выиграл стартовый матч на «Челленджере» в Канберре

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Поединок продлился 1 час 18 минут. 88-я ракетка мира, 31-летний Константин, сделал два брейка и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 24-летний Паша, занимающий 862-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Кравчук померится силами с победителем игры хозяев кортов Джеймса Фроули и Александара Вукича.