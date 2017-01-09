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https://sport.mail.ru/news/tennis/28364435/
9 января 2017, 12:00 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Филипп Кольшрайбер нанёс поражение Фабио Фоньини

32-й номер рейтинга, немец Филипп Кольшрайбер, в двух сетах одержал победу над 47-й ракеткой мира, итальянцем Фабио Фоньини, со счётом 6/4, 6/4 в первом круге соревнований Apia International Sydney.

32-й номер рейтинга немец Филипп Кольшрайбер в двух сетах одержал победу над 47-й ракеткой мира итальянцем <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> со счётом 6/4 6/4 в первом круге соревнований <span class=error>Apia</span> International Sydney. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время 33-летний Кольшрайбер сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 29-летний Фоньини дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Ранее счёт в личнх встречах был 4:2 в пользу немецкого теннисиста.

Во втором круге турнира в Сиднее Кольшрайбер померится силами с победителем матча между австралийцами Танаси Коккинакисом и Джорданом Томпсоном.
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