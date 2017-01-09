Сидней. Филипп Кольшрайбер нанёс поражение Фабио Фоньини

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Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время 33-летний Кольшрайбер сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 29-летний Фоньини дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Ранее счёт в личнх встречах был 4:2 в пользу немецкого теннисиста.

Во втором круге турнира в Сиднее Кольшрайбер померится силами с победителем матча между австралийцами Танаси Коккинакисом и Джорданом Томпсоном.