Сидней. Филипп Кольшрайбер нанёс поражение Фабио Фоньини
32-й номер рейтинга, немец Филипп Кольшрайбер, в двух сетах одержал победу над 47-й ракеткой мира, итальянцем Фабио Фоньини, со счётом 6/4, 6/4 в первом круге соревнований Apia International Sydney.
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Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время 33-летний Кольшрайбер сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
Во втором круге турнира в Сиднее Кольшрайбер померится силами с победителем матча между австралийцами Танаси Коккинакисом и Джорданом Томпсоном.
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