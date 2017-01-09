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https://sport.mail.ru/news/tennis/28364222/
9 января 2017, 11:39 | Теннис | GoTennis.ru

Хобарт. Лара Арруабаррена оказалась сильнее Мэнди Минеллы

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена прошла во второй круг соревнований в Хобарте, переиграв в трёх сетах Мэнди Минеллу из Люксембурга, — 4/6, 6/2, 6/3.

Испанская теннисистка <span class=error>Лара</span> Арруабаррена прошла во второй круг соревнований в <span class=error>Хобарте</span> переиграв в трёх сетах <span class=error>Мэнди</span> <span class=error>Минеллу</span> из Люксембурга — 4/6 6/2 6/3. Увеличить
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Матч продлился 1 час 45 минут. 65-я ракетка мира, 24-летняя Лара, записала на свой счёт пять брейков, три подачи навылет и одну двойную ошибку. 31-летняя Минелла, находящаяся на 104-м месте в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы, сделала семь эйсов и дважды ошибалась на своей подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В поединке за выход в четвертьфинал турнира Hobart International Арруабаррена сыграет с американкой Шелби Роджерс.
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