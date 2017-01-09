Хобарт. Лара Арруабаррена оказалась сильнее Мэнди Минеллы

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Матч продлился 1 час 45 минут. 65-я ракетка мира, 24-летняя Лара, записала на свой счёт пять брейков, три подачи навылет и одну двойную ошибку. 31-летняя Минелла, находящаяся на 104-м месте в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы, сделала семь эйсов и дважды ошибалась на своей подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В поединке за выход в четвертьфинал турнира Hobart International Арруабаррена сыграет с американкой Шелби Роджерс.