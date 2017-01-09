Паоло Лоренци переиграл Флориана Майера на соревнованиях в Сиднее
41-я ракетка мира, итальянец Паоло Лоренци, оказался сильнее немца Флориана Майера, занимающего 49-ю строчку рейтинга ATP, обыграв его со счётом 7/6 (4), 4/6, 7/6 (5) на старте турнира в Сиднее.
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Матч длился 2 часа 35 минут. За это время 35-летний Лоренци сделал девять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один
Следующим соперником Лоренци на соревнованиях Apia International Sydney станет серб Виктор Троицки, получивший третий номер посева.
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