Паоло Лоренци переиграл Флориана Майера на соревнованиях в Сиднее

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Матч длился 2 часа 35 минут. За это время 35-летний Лоренци сделал девять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 33-летний оппонент 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Следующим соперником Лоренци на соревнованиях Apia International Sydney станет серб Виктор Троицки, получивший третий номер посева.