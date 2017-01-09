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https://sport.mail.ru/news/tennis/28364221/
9 января 2017, 11:38 | Теннис | GoTennis.ru

Паоло Лоренци переиграл Флориана Майера на соревнованиях в Сиднее

41-я ракетка мира, итальянец Паоло Лоренци, оказался сильнее немца Флориана Майера, занимающего 49-ю строчку рейтинга ATP, обыграв его со счётом 7/6 (4), 4/6, 7/6 (5) на старте турнира в Сиднее.

41-я ракетка мира итальянец <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> оказался сильнее немца <span class=error>Флориана</span> <span class=error>Майера</span> занимающего 49-ю строчку рейтинга ATP обыграв его со счётом 7/6 (4) 4/6 7/6 (5) на старте турнира в Сиднее. Увеличить
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Матч длился 2 часа 35 минут. За это время 35-летний Лоренци сделал девять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 33-летний оппонент 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Следующим соперником Лоренци на соревнованиях Apia International Sydney станет серб Виктор Троицки, получивший третий номер посева.
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