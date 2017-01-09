Франческа Скьявоне потерпела поражение на старте турнира в Хобарте

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За время поединка, продлившегося 1 час 17 минут, 102-я ракетка мира, 36-летняя Скьявоне, дважды брала подачу соперницы, сделала один эйс и шесть двойных ошибок. 20-летняя Яна, занимающая 325-ю строчку в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов, совершила два эйса и восемь двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Таким образом, Фетт прошла во второй раунд турнира Hobart International, где сыграет с австралийкой Лизетт Кабрерой.