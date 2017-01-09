Франческа Скьявоне потерпела поражение на старте турнира в Хобарте
Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Хобарте, проиграв в двух сетах хорватке Яне Фетт, — 3/6, 2/6.
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За время поединка, продлившегося 1 час 17 минут, 102-я ракетка мира, 36-летняя Скьявоне, дважды брала подачу соперницы, сделала один эйс и шесть двойных ошибок. 20-летняя Яна, занимающая 325-ю строчку в мировой классификации, реализовала пять
Таким образом, Фетт прошла во второй раунд турнира Hobart International, где сыграет с австралийкой Лизетт Кабрерой.
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