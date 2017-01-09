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https://sport.mail.ru/news/tennis/28364026/
9 января 2017, 11:28 | Теннис | GoTennis.ru

Франческа Скьявоне потерпела поражение на старте турнира в Хобарте

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Хобарте, проиграв в двух сетах хорватке Яне Фетт, — 3/6, 2/6.

Итальянская теннисистка <span class=error>Франческа</span> Скьявоне не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в <span class=error>Хобарте</span> проиграв в двух сетах хорватке Яне <span class=error>Фетт</span> — 3/6 2/6. Увеличить
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За время поединка, продлившегося 1 час 17 минут, 102-я ракетка мира, 36-летняя Скьявоне, дважды брала подачу соперницы, сделала один эйс и шесть двойных ошибок. 20-летняя Яна, занимающая 325-ю строчку в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов, совершила два эйса и восемь двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Таким образом, Фетт прошла во второй раунд турнира Hobart International, где сыграет с австралийкой Лизетт Кабрерой.
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