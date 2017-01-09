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https://sport.mail.ru/news/tennis/28363827/
9 января 2017, 11:16 | Теннис | GoTennis.ru

Хобарт. Кирстен Флипкенс прошла во второй круг соревнований

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс преодолела барьер первого раунда турнира в Хобарте, нанеся поражение в двух сетах австралийке Джейми Фурлис, — 7/6 (10), 6/4.

Бельгийская теннисистка <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс преодолела барьер первого раунда турнира в <span class=error>Хобарте</span> нанеся поражение в двух сетах австралийке <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Фурлис</span> — 7/6 (10) 6/4. Увеличить
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За 1 час 53 минуты, проведённые на корте, 64-я ракетка мира, 30-летняя Кирстен, сделала три брейка и дважды подавала навылет. 17-летняя Фурлис, занимающая 423-ю позицию мировой табели о рангах, два раза брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Это была первая очная встреча спортсменок.

Во втором круге соревнований Hobart International Флипкенс будет противостоять румынке Монике Никулеску.
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