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https://sport.mail.ru/news/tennis/28363627/
9 января 2017, 10:57 | Теннис | GoTennis.ru

Apia International Sydney. Гаштао Элиаш успешно стартовал на соревнованиях

81-я ракетка мира, португалец Гаштао Элиаш, нанёс поражение австралийцу Кристоферу О’Коннелу, занимающему 237-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (3), 6/4, 6/1 на старте соревнований в Сиднее.

81-я ракетка мира португалец <span class=error>Гаштао</span> <span class=error>Элиаш</span> нанёс поражение австралийцу Кристоферу О'<span class=error>Коннелу</span> занимающему 237-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (3) 6/4 6/1 на старте соревнований в Сиднее. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. За это время 26-летний Элиаш сделал 11 эйсов, четыре раза подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 22-летний соперник дважды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим оппонентом Элиаша на турнире Apia International Sydney станет австриец Доминик Тим, посеянный под первым номером.
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