Apia International Sydney. Гаштао Элиаш успешно стартовал на соревнованиях

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Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. За это время 26-летний Элиаш сделал 11 эйсов, четыре раза подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 22-летний соперник дважды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим оппонентом Элиаша на турнире Apia International Sydney станет австриец Доминик Тим, посеянный под первым номером.