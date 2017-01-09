Apia International Sydney. Гаштао Элиаш успешно стартовал на соревнованиях
81-я ракетка мира, португалец Гаштао Элиаш, нанёс поражение австралийцу Кристоферу О’Коннелу, занимающему 237-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (3), 6/4, 6/1 на старте соревнований в Сиднее.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. За это время 26-летний Элиаш сделал 11 эйсов, четыре раза подал навылет и реализовал пять
Следующим оппонентом Элиаша на турнире Apia International Sydney станет австриец Доминик Тим, посеянный под первым номером.
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