Окленд. Фелисиано Лопес одолел Майкла Винуса

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За 1 час 49 минут, которые длился матч, 35-летний Лопес 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка, а 29-летний Винус выполнил восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один эйс. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В 1/8 финала соревнований ASB Classic Лопес сыграет либо с французом Жереми Шарди, либо с ещё одним представителем Новой Зеландии Артёмом Ситаком.