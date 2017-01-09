Окленд. Фелисиано Лопес одолел Майкла Винуса
28-я ракетка мира, испанец Фелисиано Лопес, в трёх сетах переиграл новозеландца Майкла Винуса со счётом 3/6, 6/4, 6/3 в первом круге турнира в Окленде.
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За 1 час 49 минут, которые длился матч, 35-летний Лопес 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка, а 29-летний Винус выполнил восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один эйс. Это была первая официальная встреча теннисистов.
В 1/8 финала соревнований ASB Classic Лопес сыграет либо с французом Жереми Шарди, либо с ещё одним представителем Новой Зеландии Артёмом Ситаком.
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