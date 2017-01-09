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https://sport.mail.ru/news/tennis/28363626/
9 января 2017, 10:57 | Теннис | GoTennis.ru

Окленд. Фелисиано Лопес одолел Майкла Винуса

28-я ракетка мира, испанец Фелисиано Лопес, в трёх сетах переиграл новозеландца Майкла Винуса со счётом 3/6, 6/4, 6/3 в первом круге турнира в Окленде.

28-я ракетка мира испанец Фелисиано <span class=error>Лопес</span> в трёх сетах переиграл новозеландца Майкла <span class=error>Винуса</span> со счётом 3/6 6/4 6/3 в первом круге турнира в Окленде. Увеличить
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За 1 час 49 минут, которые длился матч, 35-летний Лопес 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка, а 29-летний Винус выполнил восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один эйс. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В 1/8 финала соревнований ASB Classic Лопес сыграет либо с французом Жереми Шарди, либо с ещё одним представителем Новой Зеландии Артёмом Ситаком.
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