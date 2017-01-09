Андреа Петкович сыграет во втором раунде турнира в Хобарте

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Поединок продолжался 1 час. 55-я ракетка мира, 29-летняя Андреа, реализовала пять брейк-пойнтов, совершила один эйс и дважды ошибалась при подаче. 23-летняя Гиббз, находящаяся на 88-й позиции в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Hobart International Петкович выступит против парагвайки Вероники Сепеде Роиг, одолевшей Синди Бургер из Нидерландов, — 6/0, 3/6, 6/3.