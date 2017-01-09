Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28363625/
9 января 2017, 10:54 | Теннис | GoTennis.ru

Андреа Петкович сыграет во втором раунде турнира в Хобарте

Немецкая теннисистка Андреа Петкович преодолела барьер первого круга соревнований в Хобарте, победив в двух сетах американку Николь Гиббз, — 6/4, 6/0.

Немецкая теннисистка <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> преодолела барьер первого круга соревнований в <span class=error>Хобарте</span> победив в двух сетах американку <span class=error>Николь</span> <span class=error>Гиббз</span> — 6/4 6/0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продолжался 1 час. 55-я ракетка мира, 29-летняя Андреа, реализовала пять брейк-пойнтов, совершила один эйс и дважды ошибалась при подаче. 23-летняя Гиббз, находящаяся на 88-й позиции в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Hobart International Петкович выступит против парагвайки Вероники Сепеде Роиг, одолевшей Синди Бургер из Нидерландов, — 6/0, 3/6, 6/3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 января

Хобарт. Кирстен Флипкенс прошла во второй круг соревнований

Андреа Петкович сыграет во втором раунде турнира в Хобарте

Окленд. Фелисиано Лопес одолел Майкла Винуса