Дэниэл Эванс продолжает выступление на турнире в Сиднее
66-я ракетка мира, британец Дэниэл Эванс, стал участником второго круга турнира в Сиднее, взяв верх над бразильцем Тьяго Монтейро, занимающим 82-ю строчку рейтинга ATP, — 6/3, 4/6, 6/3.
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Встреча длилась 1 час 44 минуты. За это время 26-летний Эванс сделал три эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал шесть
Во втором круге соревнований Apia International Sydney Эванс сразится с победителем противостояния между испанцами Фернандо Вердаско и Марселем Гранольерсом.
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