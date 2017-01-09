Дэниэл Эванс продолжает выступление на турнире в Сиднее

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Встреча длилась 1 час 44 минуты. За это время 26-летний Эванс сделал три эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 22-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге соревнований Apia International Sydney Эванс сразится с победителем противостояния между испанцами Фернандо Вердаско и Марселем Гранольерсом.