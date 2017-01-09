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https://sport.mail.ru/news/tennis/28363435/
9 января 2017, 10:42 | Теннис | GoTennis.ru

Дэниэл Эванс продолжает выступление на турнире в Сиднее

66-я ракетка мира, британец Дэниэл Эванс, стал участником второго круга турнира в Сиднее, взяв верх над бразильцем Тьяго Монтейро, занимающим 82-ю строчку рейтинга ATP, — 6/3, 4/6, 6/3.

66-я ракетка мира британец <span class=error>Дэниэл</span> <span class=error>Эванс</span> стал участником второго круга турнира в Сиднее взяв верх над бразильцем <span class=error>Тьяго</span> <span class=error>Монтейро</span> занимающим 82-ю строчку рейтинга ATP — 6/3 4/6 6/3. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 44 минуты. За это время 26-летний Эванс сделал три эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 22-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге соревнований Apia International Sydney Эванс сразится с победителем противостояния между испанцами Фернандо Вердаско и Марселем Гранольерсом.
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