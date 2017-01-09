Сидней. Кристина МакХэйл взяла верх над Катериной Бондаренко

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За время матча, продлившегося 2 часа 25 минут, 45-я ракетка мира, 24-летняя Кристина, записала в свой актив по восемь брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 30-летняя Бондаренко, находящаяся на 68-й строчке мировой табели о рангах, шесть раз брала подачу соперницы, сделала три эйса и четыре двойные ошибки. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В поединке за выход в ¼ финала соревнований Apia International Sydney МакХэйл сразится с полькой Агнешкой Радваньской.