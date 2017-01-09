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https://sport.mail.ru/news/tennis/28363434/
9 января 2017, 10:41 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Кристина МакХэйл взяла верх над Катериной Бондаренко

Американская теннисистка Кристина МакХэйл прошла во второй раунд турнира в Сиднее, победив в трёх сетах украинку Катерину Бондаренко, — 4/6, 7/5, 6/2.

Американская теннисистка Кристина МакХэйл прошла во второй раунд турнира в Сиднее победив в трёх сетах украинку Катерину <span class=error>Бондаренко</span> — 4/6 7/5 6/2. Увеличить
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За время матча, продлившегося 2 часа 25 минут, 45-я ракетка мира, 24-летняя Кристина, записала в свой актив по восемь брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 30-летняя Бондаренко, находящаяся на 68-й строчке мировой табели о рангах, шесть раз брала подачу соперницы, сделала три эйса и четыре двойные ошибки. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В поединке за выход в ¼ финала соревнований Apia International Sydney МакХэйл сразится с полькой Агнешкой Радваньской.
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