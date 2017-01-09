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https://sport.mail.ru/news/tennis/28363246/
9 января 2017, 10:29 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина Младенович покидает соревнования в Хобарте

Французская теннисистка Кристина Младенович не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Хобарте, проиграв в двух сетах бельгийке Элизе Мертенс, — 1/6, 2/6.

Французская теннисистка Кристина Младенович не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в <span class=error>Хобарте</span> проиграв в двух сетах бельгийке <span class=error>Элизе</span> <span class=error>Мертенс</span> — 1/6 2/6. Увеличить
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За 55 минут, проведённых на корте, 42-я ракетка мира, 23-летняя Младенович, один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. 21-летняя Мертенс, занимающая 124-ю строчку мировой табели о рангах, сделала пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Hobart International Мертенс померится силами с американкой Сачией Викери, победившей бразильянку Телиану Перейру, — 6/3, 7/6 (5).
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