Кристина Младенович покидает соревнования в Хобарте

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За 55 минут, проведённых на корте, 42-я ракетка мира, 23-летняя Младенович, один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. 21-летняя Мертенс, занимающая 124-ю строчку мировой табели о рангах, сделала пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Hobart International Мертенс померится силами с американкой Сачией Викери, победившей бразильянку Телиану Перейру, — 6/3, 7/6 (5).