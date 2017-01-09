Кристина Младенович покидает соревнования в Хобарте
Французская теннисистка Кристина Младенович не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Хобарте, проиграв в двух сетах бельгийке Элизе Мертенс, — 1/6, 2/6.
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За 55 минут, проведённых на корте, 42-я ракетка мира, 23-летняя Младенович, один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. 21-летняя Мертенс, занимающая 124-ю строчку мировой табели о рангах, сделала пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
Во втором круге соревнований Hobart International Мертенс померится силами с американкой Сачией Викери, победившей бразильянку Телиану Перейру, — 6/3, 7/6 (5).
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