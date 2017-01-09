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https://sport.mail.ru/news/tennis/28363245/
9 января 2017, 10:28 | Теннис | GoTennis.ru

Леся Цуренко одержала победу на старте турнира Hobart International

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела барьер первого круга соревнований в Хобарте, победив в двух сетах испанку Сильвию Солер-Эспиносу, — 6/2, 6/3.

Украинская теннисистка <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> преодолела барьер первого круга соревнований в <span class=error>Хобарте</span> победив в двух сетах испанку Сильвию <nobr>Солер-Эспиносу</nobr> — 6/2 6/3. Увеличить
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Матч продлился 1 час 9 минут. 57-й номер рейтинга WTA, 27-летняя Леся, сделала четыре брейка и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 29-летняя Солер-Эспиноса, занимающая 127-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, совершила два эйса и столько же двойных ошибок. Украинка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 2:3.

Во втором раунде турнира Hobart International Цуренко сыграет со шведкой Йоханной Ларссон, переигравшей чешку Кристину Плишкову, — 6/7 (5), 6/3, 6/1.
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