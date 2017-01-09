Леся Цуренко одержала победу на старте турнира Hobart International

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Матч продлился 1 час 9 минут. 57-й номер рейтинга WTA, 27-летняя Леся, сделала четыре брейка и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 29-летняя Солер-Эспиноса, занимающая 127-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, совершила два эйса и столько же двойных ошибок. Украинка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 2:3.

Во втором раунде турнира Hobart International Цуренко сыграет со шведкой Йоханной Ларссон, переигравшей чешку Кристину Плишкову, — 6/7 (5), 6/3, 6/1.