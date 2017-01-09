Леся Цуренко одержала победу на старте турнира Hobart International
Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела барьер первого круга соревнований в Хобарте, победив в двух сетах испанку Сильвию
Солер-Эспиносу, — 6/2, 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продлился 1 час 9 минут. 57-й номер рейтинга WTA, 27-летняя Леся, сделала четыре брейка и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 29-летняя
Во втором раунде турнира Hobart International Цуренко сыграет со шведкой Йоханной Ларссон, переигравшей чешку Кристину Плишкову, — 6/7 (5), 6/3, 6/1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter