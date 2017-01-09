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https://sport.mail.ru/news/tennis/28363101/
9 января 2017, 10:15 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Каролин Возняцки сломила сопротивление Моники Пюиг

Датская теннисистка Каролин Возняцки прошла во второй раунд турнира в Сиднее, обыграв в трёх сетах Монику Пюиг из Пуэрто-Рико, — 6/3, 2/6, 6/4.

Датская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> прошла во второй раунд турнира в Сиднее обыграв в трёх сетах Монику <span class=error>Пюиг</span> из <nobr>Пуэрто-Рико</nobr> — 6/3 2/6 6/4. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 10 минут. 19-я ракетка мира, 26-летняя Каролин, реализовала три брейк-пойнта, сделала шесть эйсов и один раз ошиблась при подаче. 23-летняя Пюиг, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, трижды брала подачу оппонентки, совершила восемь эйсов и 11 двойных ошибок. Датчанка вышла вперёд в личных встречах соперниц — 2:1.

В матче за выход в четвертьфинал соревнований Apia International Sydney Возняцки будет противостоять Юлии Путинцевой из Казахстана.
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