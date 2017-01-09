Сидней. Каролин Возняцки сломила сопротивление Моники Пюиг

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 2 часа 10 минут. 19-я ракетка мира, 26-летняя Каролин, реализовала три брейк-пойнта, сделала шесть эйсов и один раз ошиблась при подаче. 23-летняя Пюиг, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, трижды брала подачу оппонентки, совершила восемь эйсов и 11 двойных ошибок. Датчанка вышла вперёд в личных встречах соперниц — 2:1.

В матче за выход в четвертьфинал соревнований Apia International Sydney Возняцки будет противостоять Юлии Путинцевой из Казахстана.