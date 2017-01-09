Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28362940/
9 января 2017, 10:00 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Йоханна Конта добилась победы на старте турнира

Британская теннисистка Йоханна Конта преодолела барьер первого круга соревнований в Сиднее, переиграв в двух партиях австралийку Арину Родионову, — 6/3, 6/4.

Британская теннисистка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> преодолела барьер первого круга соревнований в Сиднее переиграв в двух партиях австралийку Арину <span class=error>Родионову</span> — 6/3 6/4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продлившегося 1 час 31 минуту, десятый номер рейтинга WTA, 25-летняя Йоханна, сделала по четыре брейка и эйса, восемь раз ошибившись при подаче. 27-летняя Родионова, занимающая 187-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки и допустила пять двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Apia International Sydney Конта сразится либо с хорваткой Донной Векич, либо с Дарьей Гавриловой из Австралии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 января

Франческа Скьявоне потерпела поражение на старте турнира в Хобарте

Рейтинг ATP. Даниил Медведев поднялся на 34 позиции

Хобарт. Кирстен Флипкенс прошла во второй круг соревнований