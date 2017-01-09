Сидней. Йоханна Конта добилась победы на старте турнира

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За время матча, продлившегося 1 час 31 минуту, десятый номер рейтинга WTA, 25-летняя Йоханна, сделала по четыре брейка и эйса, восемь раз ошибившись при подаче. 27-летняя Родионова, занимающая 187-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки и допустила пять двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Apia International Sydney Конта сразится либо с хорваткой Донной Векич, либо с Дарьей Гавриловой из Австралии.