Робин Хаазе с победы начал выступление на турнире в Окленде

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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 29-летний Хаазе 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка, а 26-летний Тирни выполнил три эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге турнира ASB Classic Хаазе сыграет с испанцем Давидом Феррером, получившим третий номер посева.