Робин Хаазе с победы начал выступление на турнире в Окленде
59-й номер мирового рейтинга, голландец Робин Хаазе, в двух сетах нанёс поражение представителю Новой Зеландии Финну Тирни, занимающему 494-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/5 на старте соревнований в Окленде.
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 29-летний Хаазе 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка, а 26-летний Тирни выполнил три эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал два
Во втором круге турнира ASB Classic Хаазе сыграет с испанцем Давидом Феррером, получившим третий номер посева.
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