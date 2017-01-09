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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362939/
9 января 2017, 10:00 | Теннис | GoTennis.ru

Робин Хаазе с победы начал выступление на турнире в Окленде

59-й номер мирового рейтинга, голландец Робин Хаазе, в двух сетах нанёс поражение представителю Новой Зеландии Финну Тирни, занимающему 494-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/5 на старте соревнований в Окленде.

59-й номер мирового рейтинга голландец <span class=error>Робин</span> <span class=error>Хаазе</span> в двух сетах нанёс поражение представителю Новой Зеландии Финну <span class=error>Тирни</span> занимающему 494-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 7/5 на старте соревнований в Окленде. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 29-летний Хаазе 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка, а 26-летний Тирни выполнил три эйса, столько же раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге турнира ASB Classic Хаазе сыграет с испанцем Давидом Феррером, получившим третий номер посева.
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