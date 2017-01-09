Хобарт. Люси Шафаржова сыграет во втором круге соревнований
Чешская теннисистка Люси Шафаржова преодолела барьер первого раунда турнира в Хобарте (Австралия), победив в двух сетах швейцарку Викторию Голубич, — 6/3, 6/4.
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За 1 час 9 минут, проведённых на корте, 62-я ракетка мира, 29-летняя Люси, записала в свой актив четыре брейка и семь подач навылет. 24-летняя Голубич, занимающая 56-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки и допустила одну двойную ошибку. Чешка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.
В матче за выход в ¼ финала соревнований Hobart International Шафаржова сразится с японкой Рисой Одзаки, обыгравшей свою соотечественницу Куруми Нару, — 0/6, 7/5, 6/3.
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