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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362922/
9 января 2017, 9:55 | Теннис | «Прессбол»

Рейтинг ВТА. Виктория Азаренко занимает 14 место

Белоруска Виктория Азаренко потеряла одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (ВТА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. Азаренко с 13-й строчки опустилась на 14-ю.

Белоруска Виктория <span class=error>Азаренко</span> потеряла одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (<span class=error>ВТА</span>) обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. <span class=error>Азаренко</span> с 13-й строчки опустилась на 14-ю. Увеличить
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В первой десятке произошло всего одно изменение — чешка Каролина Плишкова поднялась с 6-го места на 5-е, опередив словачку Доминику Цибулкову. Возглавляет рейтинг немка Ангелика Кербер.

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 8875 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7080
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 5420
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5257
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970
6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420
8 (8). Мэдисон Кис (США) — 4137
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3690…
14 (13). Виктория Азаренко (Беларусь) — 2591…
116 (122). Александра Саснович (Беларусь) — 501…
146 (147). Арина Соболенко (Беларусь) — 394…
173 (170). Ольга Говорцова (Беларусь) — 333…
326 (327). Вера Лапко (Беларусь) — 125

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