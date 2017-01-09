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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362783/
9 января 2017, 9:41 | Теннис | GoTennis.ru

Окленд. Диего Шварцман уступил Малеку Жазири

52-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман, потерпел поражение от тунисца Малека Жазири, занимающего 58-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (1), 3/6 на старте турнира в Окленде.

52-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман потерпел поражение от тунисца <span class=error>Малека</span> <span class=error>Жазири</span> занимающего 58-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (1) 3/6 на старте турнира в Окленде. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 34 минуты. За это время 24-летний Шварцман не сделал ни одного эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 32-летний Жазири трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представителя Туниса.

В 1/8 финала соревнований ASB Classic Жазири сразится со второй сеянной ракеткой турнира, американцем Джоном Иснером.
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