Окленд. Диего Шварцман уступил Малеку Жазири

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Встреча длилась 1 час 34 минуты. За это время 24-летний Шварцман не сделал ни одного эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 32-летний Жазири трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представителя Туниса.

В 1/8 финала соревнований ASB Classic Жазири сразится со второй сеянной ракеткой турнира, американцем Джоном Иснером.