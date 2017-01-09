Окленд. Диего Шварцман уступил Малеку Жазири
52-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман, потерпел поражение от тунисца Малека Жазири, занимающего 58-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (1), 3/6 на старте турнира в Окленде.
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Встреча длилась 1 час 34 минуты. За это время 24-летний Шварцман не сделал ни одного эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал один
В 1/8 финала соревнований ASB Classic Жазири сразится со второй сеянной ракеткой турнира, американцем Джоном Иснером.
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