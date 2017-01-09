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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362782/
9 января 2017, 9:40 | Теннис | GoTennis.ru

Роберта Винчи стала участницей второго раунда соревнований в Сиднее

Итальянская теннисистка Роберта Винчи преодолела барьер первого круга турнира в Сиднее, победив в двух сетах гречанку Марию Саккари, — 6/4, 6/0.

Итальянская теннисистка Роберта <span class=error>Винчи</span> преодолела барьер первого круга турнира в Сиднее победив в двух сетах гречанку Марию <span class=error>Саккари</span> — 6/4 6/0. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 12 минут. 18-я ракетка мира, 33-летняя Роберта, реализовала шесть брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. 21-летняя Саккари, занимающая 96-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Это была первая очная встреча спортсменок.

Во втором раунде турнира Apia International Sydney Винчи померится силами с чешкой Барборой Стрыковой.
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