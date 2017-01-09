Роберта Винчи стала участницей второго раунда соревнований в Сиднее

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 12 минут. 18-я ракетка мира, 33-летняя Роберта, реализовала шесть брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. 21-летняя Саккари, занимающая 96-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Это была первая очная встреча спортсменок.

Во втором раунде турнира Apia International Sydney Винчи померится силами с чешкой Барборой Стрыковой.