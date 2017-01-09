Роберта Винчи стала участницей второго раунда соревнований в Сиднее
Итальянская теннисистка Роберта Винчи преодолела барьер первого круга турнира в Сиднее, победив в двух сетах гречанку Марию Саккари, — 6/4, 6/0.
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Матч продолжался 1 час 12 минут. 18-я ракетка мира, 33-летняя Роберта, реализовала шесть
Во втором раунде турнира Apia International Sydney Винчи померится силами с чешкой Барборой Стрыковой.
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