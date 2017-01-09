Иржи Веселы преодолел барьер первого круга на турнире ASB Classic
55-я ракетка мира, чех Иржи Веселы, успешно стартовал на соревнованиях ASB Classic, обыграв аргентинца Орасио Себальоса, занимающего 71-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3.
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За 1 час 23 минуты, которые длился матч, 23-летний Веселы сделал десять эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал три
В 1/8 финала турнира в Окленде Веселы скрестит ракетки с испанцем Роберто
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