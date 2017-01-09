Иржи Веселы преодолел барьер первого круга на турнире ASB Classic

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За 1 час 23 минуты, которые длился матч, 23-летний Веселы сделал десять эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 31-летний соперник пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу теннисиста из Чехии.