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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362781/
9 января 2017, 9:40 | Теннис | GoTennis.ru

Иржи Веселы преодолел барьер первого круга на турнире ASB Classic

55-я ракетка мира, чех Иржи Веселы, успешно стартовал на соревнованиях ASB Classic, обыграв аргентинца Орасио Себальоса, занимающего 71-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3.

55-я ракетка мира чех <span class=error>Иржи</span> Веселы успешно стартовал на соревнованиях ASB Classic обыграв аргентинца <span class=error>Орасио</span> Себальоса занимающего 71-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/3. Увеличить
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За 1 час 23 минуты, которые длился матч, 23-летний Веселы сделал десять эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 31-летний соперник пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу теннисиста из Чехии.

В 1/8 финала турнира в Окленде Веселы скрестит ракетки с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, посеянным на соревнованиях под первым номером.
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