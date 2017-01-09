Сидней. Кайл Эдмунд покидает турнир

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Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта, при этом 22-летний Эдмунд сделал 11 эйсов, а его 25-летний напарник — 17. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу австралийского спортсмена.

Во втором круге соревнований Apia International Sydney Бартон померится силами либо с люксембуржцем Жилем Симоном, либо с украинцем Александром Долгополовым.