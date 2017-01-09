Сидней. Кайл Эдмунд покидает турнир
45-я ракетка мира, британец Кайл Эдмунд, не смог пробиться во второй круг турнира в Сиднее, в двух сетах уступив австралийцу Мэттью Бартону, занимающему 196-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (3), 6/7 (5).
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Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки и не реализовали ни одного
Во втором круге соревнований Apia International Sydney Бартон померится силами либо с люксембуржцем Жилем Симоном, либо с украинцем Александром Долгополовым.
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