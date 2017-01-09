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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362617/
9 января 2017, 9:27 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Кайл Эдмунд покидает турнир

45-я ракетка мира, британец Кайл Эдмунд, не смог пробиться во второй круг турнира в Сиднее, в двух сетах уступив австралийцу Мэттью Бартону, занимающему 196-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (3), 6/7 (5).

45-я ракетка мира британец Кайл Эдмунд не смог пробиться во второй круг турнира в Сиднее в двух сетах уступив австралийцу <span class=error>Мэттью</span> <span class=error>Бартону</span> занимающему 196-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (3) 6/7 (5). Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта, при этом 22-летний Эдмунд сделал 11 эйсов, а его 25-летний напарник — 17. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу австралийского спортсмена.

Во втором круге соревнований Apia International Sydney Бартон померится силами либо с люксембуржцем Жилем Симоном, либо с украинцем Александром Долгополовым.
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