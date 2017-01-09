Сидней. Доминика Цибулкова успешно стартовала на соревнованиях

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Поединок продлился 1 час 16 минут. Пятая ракетка мира, 27-летняя Доминика, реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. 28-летняя Зигемунд, находящаяся на 31-й позиции в мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки и допустила три двойные ошибки. Словачка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В матче за выход в ¼ финала соревнований Apia International Sydney Цибулкова сразится с канадкой Эжени Бушар.