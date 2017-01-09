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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362616/
9 января 2017, 9:26 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Доминика Цибулкова успешно стартовала на соревнованиях

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова прошла во второй раунд турнира в Сиднее, обыграв в двух сетах немку Лауру Зигемунд, — 6/2, 6/0.

Словацкая теннисистка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова прошла во второй раунд турнира в Сиднее обыграв в двух сетах немку <span class=error>Лауру</span> Зигемунд — 6/2 6/0. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 16 минут. Пятая ракетка мира, 27-летняя Доминика, реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. 28-летняя Зигемунд, находящаяся на 31-й позиции в мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки и допустила три двойные ошибки. Словачка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В матче за выход в ¼ финала соревнований Apia International Sydney Цибулкова сразится с канадкой Эжени Бушар.
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