Сидней. Доминика Цибулкова успешно стартовала на соревнованиях
Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова прошла во второй раунд турнира в Сиднее, обыграв в двух сетах немку Лауру Зигемунд, — 6/2, 6/0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок продлился 1 час 16 минут. Пятая ракетка мира, 27-летняя Доминика, реализовала шесть
В матче за выход в ¼ финала соревнований Apia International Sydney Цибулкова сразится с канадкой Эжени Бушар.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter