Теннисистка Веснина из-за травмы не доиграла матч с Вандевеге в Сиднее

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Россиянка уступала во встрече со счетом 2:6, 0:4 и приняла решение отказаться от продолжения матча. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.

Теннисный турнир в Сиднее проходит с 8 по 13 января. Призовой фонд турнира составляет $710 тыс.