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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362490/
9 января 2017, 9:11 | Теннис | ТАСС

Теннисистка Веснина из-за травмы не доиграла матч с Вандевеге в Сиднее

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина не сумела из-за травмы завершить матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее против американки Коко Вандевеге.

<em>МОСКВА 9 января. /ТАСС/.</em> Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> не сумела <nobr>из-за </nobr>травмы завершить матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее против американки <span class=error>Коко</span> Вандевеге. Увеличить
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Россиянка уступала во встрече со счетом 2:6, 0:4 и приняла решение отказаться от продолжения матча. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.

Теннисный турнир в Сиднее проходит с 8 по 13 января. Призовой фонд турнира составляет $710 тыс.
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