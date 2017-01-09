Теннисистка Веснина из-за травмы не доиграла матч с Вандевеге в Сиднее
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина не сумела
из-за травмы завершить матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее против американки Коко Вандевеге.
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Россиянка уступала во встрече со счетом 2:6, 0:4 и приняла решение отказаться от продолжения матча. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.
Теннисный турнир в Сиднее проходит с 8 по 13 января. Призовой фонд турнира составляет $710 тыс.
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