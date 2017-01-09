Стив Джонсон вышел в 1/8 финала турнира в Окленде

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Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 27-летний Джонсон сделал 11 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 36-летний соперник дважды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.