Стив Джонсон вышел в 1/8 финала турнира в Окленде
33-я ракетка мира, американец Стив Джонсон, стал участником второго круга турнира в Окленде, обыграв француза Стефана Робера, занимающего 54-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3.
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Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 27-летний Джонсон сделал 11 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три
В 1/8 финала соревнований ASB Classic Джонсон сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и представителем Тайваня Лю
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