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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362482/
9 января 2017, 9:07 | Теннис | GoTennis.ru

Стив Джонсон вышел в 1/8 финала турнира в Окленде

33-я ракетка мира, американец Стив Джонсон, стал участником второго круга турнира в Окленде, обыграв француза Стефана Робера, занимающего 54-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3.

33-я ракетка мира американец <span class=error>Стив</span> <span class=error>Джонсон</span> стал участником второго круга турнира в Окленде обыграв француза <span class=error>Стефана</span> <span class=error>Робера</span> занимающего 54-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 27-летний Джонсон сделал 11 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 36-летний соперник дважды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В 1/8 финала соревнований ASB Classic Джонсон сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и представителем Тайваня Лю Йен-Суном.
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