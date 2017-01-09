Джокович, Баутиста-Агут и Димитров возглавили Чемпионскую гонку ATP
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Серб Новак Джокович, испанец Роберто Баутиста-Агут и болгарин Григор Димитров делят первое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которой была опубликована на официальном сайте ассоциации в понедельник.
Все три игрока на прошлой неделе набрали по 250 очков. Джокович — за победу в финале турнира в Дохе, Димитров — за успех на турнире в Брисбене,
В топ-100 Чемпионской гонки входят еще два россиянина: Андрей Рублев (43-е место, 65 очков) и Михаил Южный (81-е место, 45 очков).
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