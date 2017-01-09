Джокович, Баутиста-Агут и Димитров возглавили Чемпионскую гонку ATP

Все три игрока на прошлой неделе набрали по 250 очков. Джокович — за победу в финале турнира в Дохе, Димитров — за успех на турнире в Брисбене, Баутиста-Агут — за победу в решающем матче в индийском Ченнае над россиянином Даниилом Медведевым. Медведев за счет попадания в финал поднялся в гонке на 55 позиций и занимает четвертое место (190 очков).

В топ-100 Чемпионской гонки входят еще два россиянина: Андрей Рублев (43-е место, 65 очков) и Михаил Южный (81-е место, 45 очков).