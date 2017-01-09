Каролина Плишкова возглавила Чемпионскую гонку WTA, Родина опустилась на 6-е место

Плишкова набрала 470 очков — на прошлой неделе она дошла до финала турнира в австралийском Брисбене, где обыграла француженку Ализе Корне.

Лучшая из россиянок Евгения Родина потеряла 4 позиции, опустившись на 6-е место (219 очков).

В топ-50 Чемпионской гонки входят еще четыре россиянки: Екатерина Александрова (13-е место), Наталья Вихлянцева (16), Светлана Кузнецова (27) и Виталия Дьяченко (41).