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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362384/
9 января 2017, 8:59 | Теннис | Р-Спорт

Каролина Плишкова возглавила Чемпионскую гонку WTA, Родина опустилась на 6-е место

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Чешка Каролина Плишкова возглавила Чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

Плишкова набрала 470 очков — на прошлой неделе она дошла до финала турнира в австралийском Брисбене, где обыграла француженку Ализе Корне.

Лучшая из россиянок Евгения Родина потеряла 4 позиции, опустившись на 6-е место (219 очков).

В топ-50 Чемпионской гонки входят еще четыре россиянки: Екатерина Александрова (13-е место), Наталья Вихлянцева (16), Светлана Кузнецова (27) и Виталия Дьяченко (41).
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