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https://sport.mail.ru/news/tennis/28362058/
9 января 2017, 8:22 | Теннис | Р-Спорт

Российская теннисистка Елена Веснина потеряла одну позицию в рейтинге WTA

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина опустилась с 16-го на 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В топ-10 рейтинга WTA одно изменение — чешка Каролина Плишкова поднялась с 6-го на 5-е место, подвинув словачку Доминику Цибулкову. Первую строчку занимает немка Ангелика Кербер, лучшая из россиянок Светлана Кузнецова находится на девятом месте.

Рейтинг WTA, версия от 9 января:

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 8875 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7080,

3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 5420,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5257,

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970,

6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420,

8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4137,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3690….

17 (16). Елена Веснина (Россия) — 2229….

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1655,

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1575….

33 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1476….

84 (85). Евгения Родина (Россия) — 756….

92 (94). Ирина Хромачева (Россия) — 682.
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