Российская теннисистка Елена Веснина потеряла одну позицию в рейтинге WTA
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина опустилась с 16-го на 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В топ-10 рейтинга WTA одно изменение — чешка Каролина Плишкова поднялась с 6-го на 5-е место, подвинув словачку Доминику Цибулкову. Первую строчку занимает немка Ангелика Кербер, лучшая из россиянок Светлана Кузнецова находится на девятом месте.
Рейтинг WTA, версия от 9 января:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 8875 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7080,
3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 5420,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5257,
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970,
6 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420,
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4137,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115,
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3690….
17 (16). Елена Веснина (Россия) — 2229….
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1655,
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1575….
33 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1476….
84 (85). Евгения Родина (Россия) — 756….
92 (94). Ирина Хромачева (Россия) — 682.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter