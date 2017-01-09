Россиянин Даниил Медведев поднялся на 34 строчки в рейтинге ATP
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 34 позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте ATP.
Медведев переместился с 99-й строчки на 65-ю. Накануне он добрался до финала турнира в индийском Ченнае, где уступил второй ракетке соревнований испанцу Роберто
В первой десятке рейтинга одно изменение — француз Гаэль Монфис поднялся на шестое место, опередив Марина Чилича из Хорватии. Лидером остается британец Энди Маррей, лучшим из россиян — Андрей Кузнецов, потерявший две позиции и занимающий сейчас 48-е место.
Рейтинг ATP, версия от 9 января:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12560 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780,
3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5290,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5155,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 5010,
6 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3605,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415,
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195,
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060….
48 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 935….
51 (53). Карен Хачанов (Россия) — 875….
59 (57). Михаил Южный (Россия) — 781….
65 (99). Даниил Медведев (Россия) — 751….
88 (85). Константин Кравчук (Россия) — 633.
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