Россиянин Даниил Медведев поднялся на 34 строчки в рейтинге ATP

Медведев переместился с 99-й строчки на 65-ю. Накануне он добрался до финала турнира в индийском Ченнае, где уступил второй ракетке соревнований испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

В первой десятке рейтинга одно изменение — француз Гаэль Монфис поднялся на шестое место, опередив Марина Чилича из Хорватии. Лидером остается британец Энди Маррей, лучшим из россиян — Андрей Кузнецов, потерявший две позиции и занимающий сейчас 48-е место.

Рейтинг ATP, версия от 9 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12560 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780,

3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5290,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5155,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 5010,

6 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3605,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415,

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060….

48 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 935….

51 (53). Карен Хачанов (Россия) — 875….

59 (57). Михаил Южный (Россия) — 781….

65 (99). Даниил Медведев (Россия) — 751….

88 (85). Константин Кравчук (Россия) — 633.