Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Сиднее и сыграет с Кузнецовой
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур в первом круге теннисного турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
Павлюченкова одержала победу со счетом 6:3, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 5 минут.
Во втором круге Павлюченкову ждет встреча с еще одной россиянкой, пятой ракеткой турнира Светланой Кузнецовой.
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