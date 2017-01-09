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https://sport.mail.ru/news/tennis/28361988/
9 января 2017, 8:21 | Теннис | Р-Спорт

Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Сиднее и сыграет с Кузнецовой

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур в первом круге теннисного турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Павлюченкова одержала победу со счетом 6:3, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 5 минут.

Во втором круге Павлюченкову ждет встреча с еще одной россиянкой, пятой ракеткой турнира Светланой Кузнецовой.
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