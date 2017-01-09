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https://sport.mail.ru/news/tennis/28361905/
9 января 2017, 8:20 | Теннис | Р-Спорт

Макарова уступила в первом круге теннисного турнира в Сиднее

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова проиграла чешке Барборе Стрыцовой в первом круге теннисного турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Стрыцова одержала победу со счетом 6:3, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 26 минут.

Россию на турнире также представляют Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Елена Веснина.
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