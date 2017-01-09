Макарова уступила в первом круге теннисного турнира в Сиднее
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова проиграла чешке Барборе Стрыцовой в первом круге теннисного турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
Стрыцова одержала победу со счетом 6:3, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 26 минут.
Россию на турнире также представляют Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Елена Веснина.
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