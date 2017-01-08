Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28360133/
8 января 2017, 21:33 | Теннис | Спорт-Экспресс

Даниил Медведев: Я ничего не мог поделать с Баутиста-Агутой

Россиянин Даниил Медведев признался, что Роберто Баутиста-Агута был сильнее его в финальном матче на турнире в Ченнае (3:6, 4:6).

Россиянин впервые в своей карьере вышел в финал турнира АТР.

— Роберто был просто великолепен и показал потрясающую игру, — приводит официальный сайт АТР слова Медведева. — Я ничего не мог поделать с ним. Играл как мог и сделал все возможное, но Роберто был сильнее.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
07 января

Неожиданное признание Аршавина

ЦСКА теряет двух игроков. Обзор трансферных слухов

"Наш футбол скоро рухнет"