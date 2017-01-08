Даниил Медведев: Я ничего не мог поделать с Баутиста-Агутой
Россиянин Даниил Медведев признался, что Роберто
Баутиста-Агута был сильнее его в финальном матче на турнире в Ченнае (3:6, 4:6).
Россиянин впервые в своей карьере вышел в финал турнира АТР.
— Роберто был просто великолепен и показал потрясающую игру, — приводит официальный сайт АТР слова Медведева. — Я ничего не мог поделать с ним. Играл как мог и сделал все возможное, но Роберто был сильнее.
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