Даниил Медведев: Я ничего не мог поделать с Баутиста-Агутой

Россиянин впервые в своей карьере вышел в финал турнира АТР.

— Роберто был просто великолепен и показал потрясающую игру, — приводит официальный сайт АТР слова Медведева. — Я ничего не мог поделать с ним. Играл как мог и сделал все возможное, но Роберто был сильнее.