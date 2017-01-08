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https://sport.mail.ru/news/tennis/28359732/
8 января 2017, 20:16 | Теннис | Чемпионат.com

Бопанна и Недунчежиян выиграли турнир в Ченнае в парном разряде

Индийские теннисисты Рохан Бопанна и Дживан Недунчежиян стали победителями турнира в Ченнае в парном разряде.

В финальном матче они в двух сетах взяли верх над соотечественниками, парой Пурав Раджа/Дивидж Шаран со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 6 минут. Соперники по семь раз подали навылет. Победители допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 17, на счету проигравших — три двойные ошибки и два брейка.

Единственные российские участники турнира в парном разряде Константин Кравчук и Михаил Южный выбыли в первом круге.
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