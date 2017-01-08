Бопанна и Недунчежиян выиграли турнир в Ченнае в парном разряде

В финальном матче они в двух сетах взяли верх над соотечественниками, парой Пурав Раджа/Дивидж Шаран со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 6 минут. Соперники по семь раз подали навылет. Победители допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 17, на счету проигравших — три двойные ошибки и два брейка.



Единственные российские участники турнира в парном разряде Константин Кравчук и Михаил Южный выбыли в первом круге.