Новая надежда. Медведев провёл первый финал АТР

Первое попадание Медведева в основу

Концовка предыдущего сезона подарила надежду любителям российского мужского тенниса. Сразу несколько теннисистов постепенно начали подниматься в рейтинге. Правда, в течение межсезонья один из них — Александр Бублик — перешёл под флаг Казахстана.



Главными молодыми надеждами среди россиян остались Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев. И если Хачанов и Рублёв уже давно были на слуху, то про Даниила стали говорить только ближе к концу 2016-го, когда он сумел войти в топ-100 и гарантировал себе попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.



Турнир в Ченнае стал для Медведева первым соревнованием АТР в карьере, куда он попал по рейтингу в основу. Состав в Индии был заметно слабее, чем в Брисбене и Дохе, хотя категория у турниров была равная. В Дохе блистали Джокович и Маррей, в Брисбене вообще собралась половина игроков топ-10, а в Ченнай из десятки приехал только Марин Чилич.



В финал с отыгранным матчболом

Сетка у Медведева была удачной. В первом раунде он разобрался с Тьяго Монтейро, который тоже пока редко выступает на уровне АТР. Во втором раунде его оппонентом был опытный Лу Яньсюнь. И здесь россиянин снова не испытал заметных сложностей и выиграл в двух сетах. В четвертьфиналах АТР он уже был. На Кубке Кремля — 2016 на этой стадии он уступил Стефану Роберу.



Здесь в четвертьфинале могла состояться встреча с Марином Чиличем. Вот только хорват неожиданно не справился с Йозефом Коваликом. Вышедший из квалификации словак на удивление здорово действовал в решающих розыгрышах и выбил из турнира лидера посева. Но с Даниилом он смотрелся уже не так хорошо. Первый сет вообще проиграл в одну калитку. Во втором Ковалик повёл, но уступил четыре заключительных гейма. Таким образом, без потерь в сетах Медведев дошёл до первого полуфинала АТР в карьере.

В ½ финала, по мнению букмекеров, Даниил был фаворитом. Он играл против Дуди Селы, который в рейтинге тоже находился в конце первой сотни. Израильтянин подошёл к турниру в хорошей форме. В первые полтора часа Дуди чуть лучше действовал на задней линии. Даниилу недостаточно часто помогала подача. В итоге россиянин уступил первый сет, а во втором при счёте 4:4 отдал свою подачу с 40:0.



Села подавал на матч и заработал матчбол, однако в этот момент Медведев продемонстрировал характер. Россиянин отыграл матчбол приёмом навылет! Затем своими удачными действиями он оформил брейк. Это позволило сбить Селу, который неудачно провёл тай-брейк второго сета и начало третьей партии. Дуди всеми силами пытался вернуться в матч, но Даниил уже почувствовал уверенность в себе и не упустил победу.

Баутиста-Агут остановил Даниила

Соперником россиянина по финалу стал Роберто Баутиста-Агут. В полуфинале испанец уверенно прошёл Бенуа Пэра. А вот в четвертьфинале Роберто пришлось по-настоящему тяжело в игре с Михаилом Южным. Россиянин выиграл первый сет и вёл 4:1 во втором, но не сумел довести игру до победы. Год назад Михаил стартовал с трёх выигранных титулов на челленджерах, так что россиянину важно будет защитить эти баллы, чтобы не вылететь из топ-100. Четвертьфинал в Ченнае он вполне может записать себе в актив.

Южный так и остался единственным в Ченнае, кто взял сет у Баутиста-Агута. Для Медведева матч с Роберто был первой встречей с игроком из топ-20. Роберто уже заметное время находится в двадцатке, а в прошлом году добирался до финала «Мастерса-1000» в Шанхае, где ещё и Новака Джоковича обыграл. На фоне других соперников Даниила на этой неделе испанец серьёзно выделялся.



Медведев достойно провёл финал, старался использовать свои сильные стороны, но так и не смог ничего сделать на приёме. За весь матч у россиянина не было ни одного брейк-пойнта. Роберто очень грамотно действовал на подаче и дожидался своих шансов на приёме. Кроме того, по ходу второго сета россиянин взял медицинский тайм-аут, так как его беспокоила правая нога.



Но в любом случае Даниил провёл прекрасную неделю. Он только начинает свой путь на уровне АТР и уже сумел отметиться выходом в финал. На следующей неделе он поднимется с 99-й позиции на 65-ю, что существенно улучшит шансы на попадание в основные сетки турниров АТР в ближайшие месяцы.



После Ченная изначально россиянин был заявлен на челленджер в Канберре, но он ещё в середине недели отказался от участия в нём. Теперь у Медведева будет неделя отдыха перед его первым в карьере выступлением в основной сетке на турнире «Большого шлема».



Слёзы Димитрова

Организаторы турнира в Брисбене в этом году серьёзно постарались с составом, собрав пять игроков из топ-10. Даже Стэн Вавринка променял Ченнай, где он обычно открывал сезон, на Брисбен.



Сеяные игроки бодро шли по сетке. До четвертьфиналов дошли шестеро из восьмёрки посева. Люка Пуи снялся во втором круге из-за травмы, а Давид Феррер неожиданно уступил Джордану Томпсону. В итоге уже на четвертьфинальной стадии мы получили такое противостояние, как Раонич — Надаль.

Неделей ранее на выставочном турнире в Абу-Даби испанец был сильнее Милоша. Любопытно, что с Рафаэлем теперь работает Карлос Мойя, который до этого сотрудничал с Раоничем. Но в Брисбене это Надалю не помогло. Испанец лучше выглядел на протяжении первой половины матча, но затем Милош перехватил инициативу. Канадец наколотил 23 эйса в этом матче, что облегчило его путь ко второй победе над Рафой в их восьмом официальном матче.



Однако защитить титул Милошу не удалось. В полуфинале канадца остановил Григор Димитров. Болгарин продемонстрировал прекрасный теннис на стартовом турнире в сезоне. В четвертьфинале он переиграл Доминика Тима, а в полуфинале не дал Раоничу заработать ни одного брейк-пойнта.



В другом полуфинале сошлись два теннисиста из топ-5 — Нисикори и Вавринка. В их предыдущем матче на Итоговом чемпионате АТР японец разгромил соперника. Здесь игра получилась более упорной, но конечный результат не изменился — победа осталась за Кеем.

Димитров и Нисикори подошли к этому матчу с серией из четырёх проигранных финалов. Качество встречи, конечно, не дотянуло до высокой планки, которую днём ранее установили Джокович и Маррей, но всё равно финал получился интересным. В первом сете Димитров смотрелся великолепно, и вторая половина партии полностью осталась за ним. А вот концовку второго сета он провёл слабо, что позволило уже Кею выиграть несколько геймов кряду.



Перед решающим сетом японец вынужден был взять медицинский тайм-аут. Пауза помогла Димитрову вернуться в игру, хотя ключевой отрезок плохо провёл именно Кей, который уступил последние восемь очков в матче.



Григор после победы даже не сдержал слёз: этот успех много значил для него. Болгарин выиграл первый титул с 2014 года. Пусть это и был турнир АТР-250, но он обыграл трёх соперников из топ-10 за три дня, а это дорогого стоит. У Димитрова был заметный спад в двух последних сезонах, но старт этого года показывает, что с ним снова стоит считаться. Теперь болгарину надо только подтвердить свой уровень на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт на том же покрытии, что и турнир в Брисбене.