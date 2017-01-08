Кузнецова опередила Шарапову по количеству побед за карьеру
Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге турнира в Сиднее победила румынку
Ирину-Камелию Бегу со счётом 6:1, 6:4.
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Для 31-летней петербурженки эта победа стала 602-й в карьере. Таким образом, она опередила по этому показателю свою соотечественницу Марию Шарапову.
Отметим, что Мария при этом потерпела 145 поражений, а Светлана проиграла 290 матчей.
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