Кузнецова опередила Шарапову по количеству побед за карьеру

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для 31-летней петербурженки эта победа стала 602-й в карьере. Таким образом, она опередила по этому показателю свою соотечественницу Марию Шарапову.



Отметим, что Мария при этом потерпела 145 поражений, а Светлана проиграла 290 матчей.