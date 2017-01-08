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https://sport.mail.ru/news/tennis/28357416/
8 января 2017, 14:22 | Теннис | Чемпионат.com

Касаткина победила Бабош и сыграет с Кербер на турнире в Сиднее

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Сиднее одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 52 минуты. 19-летняя уроженка Тольятти, занимающая 26-е место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, 5 двойных ошибок, 5 брейков и проиграла 3 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Дарья поспорит с первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер.
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