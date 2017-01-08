Бенчич и Стивенс снялись с турнира в Сиднее

Ей пришлось сняться из-за травмы по ходу второго сета. Следующая соперница Путинцевой определится в дуэли датчанки Каролин Возняцки и Моники Пуиг из Пуэрто-Рико.

Также от выступлений в Сиднее из-за проблем со здоровьем отказалась американка Слоан Стивенс. В первом круге она должна была встретиться с чешкой Каролиной Плишковой. Теперь в основной сетке ее заменит «лаки лузер» из квалификации.

Сидней (Австралия).

Турнир WTA Apia International Sydney.

Призовой фонд — 710 900 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Путинцева (Казахстан) — Бенчич (Швейцария) — 6:4, 2:3 — отказ 2-го игрока.