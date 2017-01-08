Бенчич и Стивенс снялись с турнира в Сиднее
Представительница Швейцарии Белинда Бенчич не сумела завершить поединок первого раунда турнира WTA в Сиднее против Юлии Путинцевой из Казахстана.
Ей пришлось сняться
Также от выступлений в Сиднее
Сидней (Австралия).
Турнир WTA Apia International Sydney.
Призовой фонд — 710 900 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Путинцева (Казахстан) — Бенчич (Швейцария) — 6:4, 2:3 — отказ 2-го игрока.
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