Тимофеева и Горохов победили на «Рождественском кубке» в Химках

Абсолютной победительницей турнира у девушек стала россиянка Мария Тимофеева (2). В финале одиночного разряда она обыграла свою соотечественницу Ксению Алёшину со счётом 6:1, 6:3. В паре Мария в дуэте с Оксаной Селехметьевой разгромила турчанку Селин Сепкен и чешку Дарью Видманову со счётом 6:2, 6:2.



В одиночном разряде у мальчиков победителем стал россиянин Михаил Горохов (5), одолевший в финале серба Хамада Медьедовича (1) — 6:3, 4:6, 6:4.