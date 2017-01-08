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https://sport.mail.ru/news/tennis/28356911/
8 января 2017, 13:04 | Теннис | Чемпионат.com

Тимофеева и Горохов победили на «Рождественском кубке» в Химках

На кортах Академии Александра Островского в Химках 7 января завершился турнир Tennis Europe 1 категории O1 Properties Christmas Cup 2017 U14.

Абсолютной победительницей турнира у девушек стала россиянка Мария Тимофеева (2). В финале одиночного разряда она обыграла свою соотечественницу Ксению Алёшину со счётом 6:1, 6:3. В паре Мария в дуэте с Оксаной Селехметьевой разгромила турчанку Селин Сепкен и чешку Дарью Видманову со счётом 6:2, 6:2.

В одиночном разряде у мальчиков победителем стал россиянин Михаил Горохов (5), одолевший в финале серба Хамада Медьедовича (1) — 6:3, 4:6, 6:4.
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