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https://sport.mail.ru/news/tennis/28356838/
8 января 2017, 12:55 | Теннис | Чемпионат.com

Никулеску победила Янкович в Хобарте, Севастова уступила Роджерс

Вторая ракетка турнира в Хобарте латвийка Анастасия Севастова в первом круге уступила американке Шелби Роджерс со счётом 2:6, 6:1, 4:6.

Следующей оппоненткой 24-летней уроженки Сакраменто, занимающей 59-е место в рейтинге WТА, станет либо испанка Лара Арруабаррена, либо Мэнди Минелла из Люксембурга (LL).

Румынка Моника Никулеску (3) уверенно переиграла сербку Елену Янкович со счётом 6:2, 6:3. За выход в четвертьфинал Моника поспорит либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс, либо с австралийкой Джейми Форлис (WC).
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