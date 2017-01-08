Никулеску победила Янкович в Хобарте, Севастова уступила Роджерс
Вторая ракетка турнира в Хобарте латвийка Анастасия Севастова в первом круге уступила американке Шелби Роджерс со счётом 2:6, 6:1, 4:6.
Следующей оппоненткой 24-летней уроженки Сакраменто, занимающей 59-е место в рейтинге WТА, станет либо испанка Лара Арруабаррена, либо Мэнди Минелла из Люксембурга (LL).
Румынка Моника Никулеску (3) уверенно переиграла сербку Елену Янкович со счётом 6:2, 6:3. За выход в четвертьфинал Моника поспорит либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс, либо с австралийкой Джейми Форлис (WC).
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