Никулеску победила Янкович в Хобарте, Севастова уступила Роджерс

Следующей оппоненткой 24-летней уроженки Сакраменто, занимающей 59-е место в рейтинге WТА, станет либо испанка Лара Арруабаррена, либо Мэнди Минелла из Люксембурга (LL).



Румынка Моника Никулеску (3) уверенно переиграла сербку Елену Янкович со счётом 6:2, 6:3. За выход в четвертьфинал Моника поспорит либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс, либо с австралийкой Джейми Форлис (WC).