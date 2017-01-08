Путинцева прошла во второй круг турнира в Сиднее на отказе соперницы

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В первом круге соревнований казахстанка Юлия Путинцева играла со швейцаркой Белиндой Бенчич. Путинцева выиграла первый сет 6:4, а во второй повела ее оппонентка 3:1, но тут же пропустила брейк — 3:2, после чего снялась с турнира, показав на правую кисть своей сопернице.



Таким образом счет в очном противостоянии теннисисток стал 2:0 в пользу Юли.