Путинцева прошла во второй круг турнира в Сиднее на отказе соперницы
Сегодня в Австралии проходят матчи первого раунда турнира «Apia International Sydney», сообщает Sports.kz.
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В первом круге соревнований казахстанка Юлия Путинцева играла со швейцаркой Белиндой Бенчич. Путинцева выиграла первый сет 6:4, а во второй повела ее оппонентка 3:1, но тут же пропустила брейк — 3:2, после чего снялась с турнира, показав на правую кисть своей сопернице.
Таким образом счет в очном противостоянии теннисисток стал 2:0 в пользу Юли.
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