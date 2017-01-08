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8 января 2017, 12:53 | Теннис | Sports.kz

Путинцева прошла во второй круг турнира в Сиднее на отказе соперницы

Сегодня в Австралии проходят матчи первого раунда турнира «Apia International Sydney», сообщает Sports.kz.

Сегодня в Австралии проходят матчи первого раунда турнира <span class=error>Apia</span> International Sydney сообщает Sports.kz. Увеличить
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В первом круге соревнований казахстанка Юлия Путинцева играла со швейцаркой Белиндой Бенчич. Путинцева выиграла первый сет 6:4, а во второй повела ее оппонентка 3:1, но тут же пропустила брейк — 3:2, после чего снялась с турнира, показав на правую кисть своей сопернице.

Таким образом счет в очном противостоянии теннисисток стал 2:0 в пользу Юли.

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