Шведова и Кинг пробились в четвертьфинал парного разряда «Apia International Sydney»
В Австралии стартовали матчи парного разряда на турнире «Apia International Sydney», сообщает Sports.kz.
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В первом раунде парных соревнований возрожденная пара — Ярослава Шведова (Казахстан)/ Ваня Кинг (США), выигрывавшая дважды в таком сочетании турниры «Большого шлема» в 2010-м году («Уимблдон» и «US Open»), обыграла без особых проблем пару Анастасия Родионова (Австралия) /Дарья Юрак (Хорватия) — 6:2, 6:3.
В поединке за выход в полуфинал Шведовой и Кинг будут противостоять победительницы матча Квета Пешке (Чехия)/Анна Лена Грёнефельд (Германия) — Катарина Среботник (Словения)/Чжэн Сайсай (Китай).
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