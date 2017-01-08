Шведова и Кинг пробились в четвертьфинал парного разряда «Apia International Sydney»

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В первом раунде парных соревнований возрожденная пара — Ярослава Шведова (Казахстан)/ Ваня Кинг (США), выигрывавшая дважды в таком сочетании турниры «Большого шлема» в 2010-м году («Уимблдон» и «US Open»), обыграла без особых проблем пару Анастасия Родионова (Австралия) /Дарья Юрак (Хорватия) — 6:2, 6:3.



В поединке за выход в полуфинал Шведовой и Кинг будут противостоять победительницы матча Квета Пешке (Чехия)/Анна Лена Грёнефельд (Германия) — Катарина Среботник (Словения)/Чжэн Сайсай (Китай).